Motociclista sem habilitação morre após furar sinal vermelho e atropelar pedestre, em Goiânia Pedestre foi arremessado a uma distância de 10 metros depois de ser atingido. Condutor sofreu várias lesões, inclusive traumatismo craniano

Davi Vieira da Silva, de 36 anos, morreu nesta terça-feira (17) depois de furar o sinal vermelho e atropelar com uma motocicleta um pedestre que passava pela Avenida Castelo Branco, no Setor Coimbra, em Goiânia. Tanto o motociclista, que não tinha habilitação, como o pedestre passaram pelo local no sinal vermelho para ambos. As informações são da Delegacia Especializada e...