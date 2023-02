Um motociclista de 24 anos foi parar embaixo de um carro prata após o motorista furar o sinal vermelho, no Setor Santos Dumont, em Goiânia. Câmeras de segurança flagraram o momento que o motociclista passou pela Avenida Anhanguera e foi surpreendido pelo veículo em um cruzamento com a Rua 11. Após a batida, o motorista do carro saiu sem prestar socorro.

O acidente aconteceu na madrugada do último domingo(29). Segundo a polícia, o motociclista, identificado como Patrick Sandy Alecrim, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia (Hugol) com fraturas e perfurações nos pulmões.

Em entrevista à TV Anhanguera, o irmão de Patrick, Dione Sany, contou que a vítima está em coma induzido desde o dia do acidente. O g1 entrou em contato com o Hugol para saber o estado de saúde do Patrick, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.

Procura pelo motorista do carro

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência do acidente de trânsito. Quando os policiais estavam chegando ao local, encontraram um carro com batido e um motorista visivelmente embriagado.

Conforme o relato da polícia, o homem informou que estava parado, pois o combustível do veículo estava no fim, e ele acabou dormiu dentro do carro. O motorista confessou ter bebido e não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mas negou ter envolvimento no acidente.

O homem foi encaminhado para a delegacia, mas foi inocentado após os policiais analisarem as imagens de segurança e perceberem que o carro que atropelou o motociclista era de outra marca e outra cor. Com isso, o suspeito foi descartado do crime.

Outra câmera de segurança, na mesma região, flagrou três pessoas empurrando um carro prata que aparentemente estava quebrado (assista o vídeo). A advogada da família de Patrick, Rayane Regina, disse à TV Anhanguera que o veículo mostrado nas imagens é o mesmo do acidente.

Segundo a advogada, Patrick estava trabalhando como entregador de aplicativo e retornava para casa no momento do acidente. A família disse à TV Anhanguera que espera que a justiça seja feita.

A Polícia de Trânsito está investigando o caso. Ao g1, Rayane contou que testemunhas entraram em contato com ela para dar informações sobre a identidade do possível motorista. Ele espera que mais pessoas entrem em contato e que a investigação prossiga e o culpado seja encontrado.