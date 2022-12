Um motociclista foi atingido em cheio no Bairro Serrinha, em Goiânia, nesta quarta-feira (14). No vídeo é possível ver que o motorista do carro preto faz uma conversão proibida no cruzamento entre as avenidas Serrinha, Rui Barbosa com T-4 e Rua 1112.

O carro descia a Avenida da Serrinha sentido T-4 e tentou entrar na Avenida Rui Barbosa. A moto que subia a T-4 sentido Serrinha foi atingida em cheio e o motociclista arremessado pelo impacto. Testemunhas disseram que o motorista fugiu do local e não prestou socorro à vítima.

Com a batida, o para-choque do veículo quebrou e a placa ficou no chão. Mesmo tendo saído do local, é possível fazer a identificação do motorista pelo número da placa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista, que estava consciente no momento do atendimento, sofreu escoriações diversas pelo corpo e foi encaminhado para a UPA do Jardim América.

Leia também:

- Motociclista morre em grave acidente com caminhão na BR-153, em Rialma

- Ônibus escolar capota e deixa 13 pessoas feridas na GO-164, em Quirinópolis

- Homem é morto durante briga por acidente de trânsito em Nerópolis, diz PM