Cidades Motociclista ‘voa’ após ser atingido por carro durante perseguição policial, em Uruaçu; veja vídeo Jovem sofreu várias escoriações e precisou ser transferido em estado grave para o Hugo

As câmeras de segurança de um estabelecimento em Uruaçu, a 279 quilômetros de Goiânia, registraram o momento em que um motociclista sofre um acidente de trânsito e é arremessado por cima de um carro. Segundo a Polícia Militar, o jovem de 18 anos estava fugindo de uma viatura. O acidente ocorreu no último domingo (14), no cruzamento entre as ruas Goiânia e Oudrad...