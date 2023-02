Entregadores de aplicativo fizeram um protesto em Goiânia após cerca de 60 motociclistas terem sido excluídos do Ifood. Um deles contou à reportagem que o sistema de reconhecimento facial da plataforma está com problema e gerando as suspensões das contas. Eles reclamam também sobre o sistema de agendamento feito pelo app.

“A gente tem relatos de 60 pessoas que perderam as suas contas. São pais de família que dependem da plataforma para trabalhar e o aplicativo não está fazendo nada para resolver”, disse o entregador Abimael Ferreira.

Em nota, o Ifood disse que a tecnologia de verificação biométrica sempre foi usada para segurança e que os entregadores que tiverem problema, pode fazer contato pelo suporte do aplicativo. Sobre o sistema de agendamento, o app explicou que o recurso é uma ferramenta opcional para facilitar a usabilidade do aplicativo e o direcionamento de pedidos para os entregadores. "Assim, o entregador pode escolher o horário que prefere trabalhar e não precisa ficar online, gerando maior flexibilidade e otimizando o tempo de uso na plataforma", explicou (veja a íntegra ao fim do texto).

O protesto foi na sexta-feira (17). Os motociclistas se concentraram em frente a dois shoppings da capital. Abimael contou que algumas empresas de alimentação teriam desligado o aplicativo durante o período da manifestação, das 11h às 14h, em apoio aos entregadores.

Os entregadores reclamam que está ocorrendo um problema no processo de reconhecimento facial do aplicativo que está prejudicando os entregadores. Como é um processo de segurança, quando dá errado, a conta é banida e isso teria ocorrido com cerca de 60 entregadores. Foram excluídos da plataforma.

“Esse dispositivo de segurança é para evitar que pessoas aluguem as contas para outros entregadores, só que ele é feito de forma constante e as vezes a imagem do celular não está tão nítida, está com a câmera estragada, a capinha suja ou até mesmo por causa da chuva e o aplicativo não reconhece a pessoa, e eles alegam que a conta está sendo alugada”, explicou.

O motociclista disse que outro ponto reinvidicado na manifestação é em relação ao sistema de agendamento dos entregadores feito pelo app. No Idood, cada entregador vê no aplicativo quais os horários disponíveis para agendamento na sua praça durante os próximos dias.

“O agendamento é muito ruim. Estamos lutando para tirar o agendamento. Ele funciona assim: todo dia às 9h sai o agendamento do dia seguinte e as vezes o entregador não tem condição de ficar todo dia nesse horário para poder agendar e, quando vão agendar novamente, já está tudo lotado, por conta desse agendamento”, disse.

Ele ainda contou que os entregadores entraram contato com o ifood, mas que um representante da plataforma explicou que eles não podiam fazer nada.

Íntegra da nota do Ifood

"O iFood repeita o direito à manifestação e à livre expressão dos entregadores e entregadoras, e reforça que não tem nenhum interesse em ter seus parceiros bloqueados.

O iFood esclarece que a tecnologia de verificação biométrica, também conhecida como facematch, sempre foi um dos mecanismos de segurança e autenticação da identidade dos entregadores parceiros do iFood. O recurso, juntamente com outras funcionalidades de segurança, como a tecnologia OCR e a checagem de dados de cadastro, ajuda a garantir mais segurança a todos, incluindo os entregadores e restaurantes.

O recurso do agendamento é uma ferramenta opcional para facilitar a usabilidade do aplicativo e o direcionamento de pedidos para os entregadores. Assim, o entregador pode escolher o horário que prefere trabalhar e não precisa ficar online, gerando maior flexibilidade e otimizando o tempo de uso na plataforma.

A plataforma ressalta que não tem interesse em dificultar a atuação dos entregadores e está ao lado deles para promover continuamente melhorias na plataforma e criar um ambiente de trabalho cada vez mais seguro.

Em caso de desativação, os entregadores parceiros podem entrar em contato com o suporte no aplicativo e terão à disposição informações e apoio."