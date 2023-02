Atualizada às 20h22 do dia 1º de fevereiro de 2023



Na tarde desta quarta-feira (1º), um grupo de motociclistas foram às ruas de Goiânia em uma manifestação pacífica, a fim de cobrar justiça pela morte do jovem Warley Melo Adorno, de 22 anos, que foi arrastado pela enxurrada na última segunda-feira (30), no Jardim América. O ato é uma resposta com o objetivo de cobrar por melhorias das ruas da capital goiana. "A prefeitura estava ciente dos riscos”, escrevia um dos cartazes.

Imagens feitas por populares mostraram o jovem pouco tempo antes de ser levado pela força da água (veja abaixo). Um amigo da vítima que preferiu não se identificar, contou ao POPULAR que Warley estava muito feliz com a nova motocicleta, uma Honda CG 160 Titan, que ele havia comprado há pouco tempo. “Ele conseguiu deixar a moto do jeito que ele queria”, diz.

Ele conta ainda que Warley estava se organizando financeiramente para poder se casar no ano que vem. “Ele estava procurando um serviço melhor, pois estava programando se casar com a namorada dele”, destaca.

Em nota enviada ao POPULAR, a Secretaria da Infraestrutura (Seinfra) em conjunto com a Defesa Civil informaram que o recomendado é que pedestres e motociclistas evitem transitar em pontos de captação da água da chuva para evitar acidentes. Eles ainda afirmaram que a Avenida C-107, no Jardim América, terá um reforço na sinalização com placa para alertar sobre risco de alagamento (confira a nota na íntegra).

Autoridades

O presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), fez, nesta quarta-feira (1º), críticas à gestão do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e à falta de diálogo do Paço com a Casa. Policarpo disse que o cenário com obras paradas e “o estado da cidade nessas chuvas” é preocupante.

“A gente tem visto problemas acontecendo. Infelizmente perdemos uma vida nessas chuvas por falta de infraestrutura da cidade”, afirmou o presidente, após ser questionado em entrevista coletiva sobre como a Câmara pretende acompanhar as intervenções feitas pela prefeitura na capital.

Confira a nota na íntegra

A propósito da solicitação deste veículo de comunicação, informamos o que segue:

- Uma vistoria técnica foi realizada no local por parte de equipes da Seinfra e Defesa Civil.

- A Avenida C-107, no Jardim América, terá um reforço na sinalização com placa para alertar sobre risco de alagamento.

- O 'guarda rail' foi instalado no local para evitar acidentes com carros.

- Motociclistas e pedestres não devem transitar pelo local quando o volume de água da chuva ultrapassar a altura do meio-fio, por medida de segurança.

- O recomendado é que pedestres e motociclistas evitem transitar em pontos de captação da água da chuva para evitar acidentes. É fundamental que aguardem em local seguro até a chuva passar, e sigam o percurso com segurança.