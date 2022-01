Cidades Motociclistas protestam em Anápolis após colega morrer atropelado por motorista bêbado, diz polícia Atropelamento aconteceu em um cruzamento no bairro JK Oeste e foi registrado por câmeras de segurança

Um grupo de motociclistas realizou na tarde deste sábado (15) uma manifestação pedindo justiça pela morte do motociclista Wilkinson Leles do Nascimento, ocorrida no último dia 9 em um cruzamento no bairro JK Oeste, em Anápolis, na região Central de Goiás. Balões pretos foram colocados nas motocicletas. O grupo se reuniu na Praça Dom Emanuel, no Jundiaí, e percorreu vá...