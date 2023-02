Cidades Motociclistas protestam por segurança em avenida onde motociclista foi arrastado, em Goiânia Mobilização foi realizada nesta quarta no local onde hovem foi levado pela enxurrada. Prefeitura diz buscar melhoria

Dezenas de motociclistas realizaram, na noite desta quarta-feira (1º), um protesto no ponto onde um colega foi arrastado pela enxurrada há dois dias, no Jardim América, em Goiânia. A maioria dos manifestantes era formada por entregadores de aplicativo, que se dizem revoltados diante da informação de que não há previsão de nenhuma intervenção estrutural no local mesmo ...