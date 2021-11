Destroços do avião que caiu com a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas, na zona rural de Caratinga (MG), vão passar por perícia. Os dois motores saíram de Minas Gerais por volta das 4h desta quarta-feira (10) com destino ao Centro de Serviços Aeronáuticos, em Goiânia. A fuselagem, dividida em partes menores e que passará por uma perícia detalhada foi encaminhada ao Rio de Janeiro.

A informação inicial era que os motores seriam encaminhados para Sorocaba, no interior de São Paulo, porém a Policia Civil (PC) informou que as peças não iriam mais para Sorocaba, e sim para Goiânia.

O Cenipa divulgou que as peças seguem para o Centro de Serviços Aeronáuticos, em Goiânia, que possui a estrutura e disponibilidade necessárias para que os técnicos realizem a análise dos equipamentos da aeronave. Já a fuselagem será analisada no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) no Rio de Janeiro.

Segundo o delegado regional da Polícia Civil de Caratinga, Ivan Lopes Sales, foi encontrado um cabo enrolado em uma das hélices do avião. Mas, segundo ele, não dá para afirmar que o cabo é o que se rompeu na torre de transmissão de energia da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

De acordo com Polícia Civil (PC) ainda não há um prazo para encerrar as apurações de eventual responsabilidade criminal.