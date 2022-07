Um motorista foi filmado dirigindo na contramão da BR-060, entre Goiânia e Anápolis. O carro, um siena preto sedam, estava em alta velocidade e os outros veículos tiveram que desviar para não causar acidentes.

Uma passageira de outro carro da via oposta que estava no mesmo sentido do motorista filmou a situação. No vídeo, registrado no sábado (2), é possível perceber o motorista buzinando e acenando para o homem parar o carro, mas o motorista segue no sentido contrário.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nenhuma informação chegou até a equipe e nenhuma denúncia foi feita sobre essa situação. Caso fosse flagrado dirigindo na contramão, o motorista seria multado em R$ 293,47 e receberia 7 pontos na carteira. Quando a infração é cometida em vias regulamentadas para sentido único, são sete pontos, e para sentido duplo, cinco pontos.

