Um homem foi indiciado por atropelar um motociclista, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O atropelamento aconteceu no dia 31 de agosto de 2022 e o indiciamento foi realizado na última quarta-feira (15). Na época, Danilo da Silva Feitosa, de 30 anos, foi arrastado por alguns metros junto com sua motocicleta. A ação foi gravada.

O delegado responsável pelo caso, Maurício Antônio, contou ao POPULAR que o motorista Uilcimar Martins foi preso em flagrante um dia após o atropelamento, porém foi solto aproximadamente dez dias depois.

"O motorista era caminhoneiro e foi para Catalão fazer uma entrega, onde foi detido, porém foi solto e permanece em liberdade até agora. Como ele foi indiciado, os próximos passos estão com o juiz e o promotor”, contou.

Conforme a PC, o homem responde por homicídio culposo aumentado por omissão de socorro, além de fuga do local do acidente. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do motorista para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.

“Durante a investigação realizamos a perícia do local e o exame de reprodução, assim identificamos que o investigado foi o causador do acidente”, explicou o delegado.

O vídeo do acidente mostra quando o motociclista é arrastado por alguns metros junto com sua moto após Uilcimar Martins ultrapassar a rotatória. Danilo da Silva Feitosa faleceu no hospital depois de atropelamento.