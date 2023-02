Um motorista de 19 anos que invadiu um estabelecimento com o carro foi preso, neste domingo (26), suspeito de dirigir embriagado, em Cachoeira Alta, no sudoeste de Goiás. Câmeras de segurança mostram quando o veículo invade o posto de gasolina e quase atinge o funcionário do local (assista o vídeo acima).

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem foi preso por embriaguez ao volante e lesão corporal. “O funcionário ficou levemente ferido, então ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar para a realização de pequenos curativos e pelo susto”, informou a corporação.

A identidade do motorista suspeito não foi divulgada. Por isso, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele para um posicionamento até a última atualização desta reportagem.

As imagens registradas pelas câmeras de segurança mostram o momento exato que o carro atinge o estabelecimento, derruba uma prateleira com diversos produtos que estavam no posto e ainda o susto que o segurança do local tomou.