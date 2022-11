Cidades Motorista é preso com cocaína dentro de caminhonete, em Corumbá de Goiás Droga foi achada no interior de camionete durante fiscalização da PRF na BR-414

Um motorista foi preso nesta terça-feira (29) depois que a polícia encontrou cocaína escondida dentro da caminhonete que homem dirigia. A droga está avaliada em R$ 3 milhões foi trazida do Mato Grosso e tinha como destino a cidade de Santo Antônio do Descoberto, na região leste do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga foi encontrada durant...