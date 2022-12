Um motorista de 32 anos foi preso nesta quinta-feira (22), com mais de R$ 100 mil em espécie e uma pistola, em Piracanjuba, a 85 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem alegou que era empresário e que iria para Goiânia realizar um pagamento, mas não especificou a origem do dinheiro.

O Comando de Operações de Divisas (COD) da PM disse que o carro foi abordado durante uma Operação de Divisas na região sul de Goiás e que o homem, que estava sozinho no momento da abordagem, não tentou fugir. Ele foi preso e encaminhado à delegacia de Piracanjuba.

O dinheiro em espécie e a pistola, que estava com 16 munições e sem documentação, foram apreendidos pela Polícia Militar.

Por não ter tido o nome divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a dele até a publicação desta matéria.

Leia também:

- Motociclista atropelado por carreta era soldado do Exército e trabalhava em aplicativo há uma semana

- Jovem de 21 anos morre após grave acidente na BR-060, em Anápolis