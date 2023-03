Um motorista foi preso, nesta segunda-feira (27), suspeito de dirigir bêbado, sem habilitação e quase atropelar uma adolescente, em Goiânia. O homem conduzia um Fiat Uno de cor preta e atropelou uma adolescente que andava na calçada da Rua Cp 24, Conjunto Primavera.

A equipe do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (PM) esteve no local, mas o motorista fugiu após o atropelamento e não prestou nenhum socorro à vítima. Em seguida, os policiais conseguiram localizar e prender o homem na casa de sua ex-namorada, ainda embriagado e demonstrando nervosismo, segundo a PM.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado e prestou os atendimentos à Ana Laura Ferreira Porto, que estava caída sobre a calçada com diversos ferimentos e uma fratura exposta na perna esquerda.

A jovem, de 15 anos, foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O POPULAR tentou entrar em contato com o hospital para saber o estado de saúde dela, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Além de fugir do local e não prestar atendimento à adolescente, o homem não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi preso em flagrante pelos crimes de: lesão corporal culposa na direção de veículo, afastar-se do local do acidente, conduzir veículo sob influência de álcool e dirigir sem habilitação.