Um motorista ainda não identificado matou uma mulher, de 45 anos, por atropelamento e fugiu do local, no Jardim Presidente, em Goiânia. O acidente ocorreu na noite deste domingo (27) no cruzamento da Avenida Juscelino Kubitscheck, com a Rua Wanshington Luiz.

O Corpo de Bombeiros foi ao local para realizar o socorro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) e o Instituto Médico Legal (IML) também compareceram ao local.

A Dict informou que um inquérito policial vai ser instaurado para investigar o acidente.