Um motorista foi preso neste domingo (8) após parar o carro dele atravessado no meio da rua para dormir, em Anápolis, a 59 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem de 37 anos estava bêbado e desacatou os policiais no momento em que foi abordado.

No relato da corporação, um morador denunciou que havia um Ford Fusion parado no meio da rua atrapalhando o trânsito. “O condutor estava dormindo no interior do veículo e com a porta aberta. A equipe tentou acordar o mesmo por inúmeras vezes e, após um tempo, ele acordou”, conta.

Neste momento, o homem ligou o carro, tentou sair do local e foi impedido. Durante a abordagem, os policiais perceberam que o homem estava bêbado. “Apresentou fala arrastada, olhos avermelhados e odor etílico. No Instituto Médico Legal, o médico comprovou o estado de embriaguez”, afirma a PM.

Além disso, a PM relata que o motorista desacatou os policiais que o abordaram. “Dizendo as seguintes palavras: que a polícia não prestava, que ninguém tinha poder para fazer nada com ele, pois ele tinha muitos conhecidos e que era para a guarnição ir procurar serviço”, descreve.

Com isso, o motorista precisou ser imobilizado. Ele foi conduzido para a Central de Flagrantes de Anápolis, preso por dirigir embriagado e sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) foi recolhida. O veículo dele foi retirado do local pelos policiais e levado para a Central Pátio, informa a PM.

