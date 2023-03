Câmeras de segurança registraram o momento em que uma caminhonete atropela o funcionário de um posto de combustíveis, no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (5). Segundo a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), o motorista ainda não foi localizado. Lucas Inácio da Silva, de 32 anos, está internado na enfermaria do Hospital de Urgências de Goiás (Hugo) Dr. Valdemiro Cruz com fraturas na perna direita.

O acidente aconteceu às 3h25 da manhã. Em entrevista à TV Anhanguera, um dos funcionários do posto, José da Paz, disse que o motorista fugiu do local sem prestar socorro. “Deixou ele ‘lá’ gritando pedindo por socorro. Os vizinhos que socorreram ele”, contou.

Pelas imagens gravadas por câmeras de segurança próximas ao local, é possível ver que a caminhonete entra no posto e só para em uma área de matagal. O carro ficou com a frente completamente destruída.

O funcionário disse ainda que o veículo ficou no local o dia todo. “Não deixei a caminhonete sair não. O guincho da seguradora foi buscar e eu não deixei sair, pois queria que fizesse uma perícia para dar andamento no caso”, falou. O POPULAR pediu informações à Delegacia de Crimes de Trânsito sobre as investigações e aguarda retorno.

Segundo o relato da PC-GO, o gerente do local informou à polícia sobre o acidente. Até o momento, o motorista da caminhonete, modelo Amarok, ainda não foi localizado.

Em nota, o Hugo informou que o paciente passou por cirurgia ortopédica e seu estado geral de saúde é regular.