A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou que um motorista de 34 anos foi preso após desrespeitar a ordem de parada na BR-060. Segundo a PRF, o homem estava bêbado e jogou o carro contra os policiais quando foi abordado e fez manobras de zigu-zague até o Distrito Federal. Um vídeo registrou o caso (assista acima).

“Se [os policiais] não pulassem para fora da rodovia, seriam atropelados e [o motorista] empreendeu fuga no sentido decrescente da BR 060”, descreveu o relato policial.

Por não ter a identidade divulgada, o g1 não localizou a defesa do motorista até a última atualização desta reportagem.

A prisão aconteceu no último domingo (12), em Gama, no DF. Segundo a polícia, a perseguição atrás do motorista durou cerca de 4 km, com velocidade média de 140 à 160 km/h.

A polícia informou que o motorista só foi parado porque a abordagem contou com apoio da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que realizou um bloqueio na DF-290.

De acordo com a PRF, o motorista confirmou que tinha tomado bebidas alcóolicas, mas se recusou a realizar o teste do etilômetro.

