Um motorista perdeu o controle da direção e invadiu o prédio de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na manhã desta quarta-feira (18), em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Segundo informações da Guarda Municipal, o homem, cuja identidade não foi revelada, estava embriagado quando bateu contra o muro da unidade de saúde. Ninguém se feriu.

Um vídeo mostra o veículo danificado e a parte do muro que foi quebrada pelo impacto. Conforme informou o diretor operacional da Guarda, Maurício Ferreira, o condutor não sofreu ferimentos e foi levado para a delegacia municipal, onde segue preso aguardando pela audiência de custódia.

Ainda de acordo com o diretor, esse não foi o primeiro acidente registrado no local. Há cerca de dois meses, outro motorista, também embriagado, atingiu a UPA, localizada em uma rua sem saída do município.

A unidade de saúde funciona 24 horas, contudo, no momento da batida, não havia ninguém próximo ao local. Ao g1, um funcionário da UPA informou que a farmácia ficava no cômodo próximo ao muro atingido, mas a diretora da unidade mudou o espaço de lugar por medo de que alguém se machucasse.

Como o nome do motorista não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar sua defesa.

