Um motorista bêbado bateu o carro no muro de uma casa no bairro Terezinha Braga, em Anápolis, na madrugada deste sábado (31). O morador da casa estava dormindo, acordou com o barulho da batida e chamou a Polícia Militar.

De acordo com PM, o motorista informou que ele perdeu o controle do carro e bateu no muro, após ser fechado por uma moto e desviar para a direita.

Punições

O suspeito fez o teste do bafômetro e o resultado foi 0,67 mg/L, a quantia tolerada por lei é de 0,34 mg/L.

O veículo foi apreendido e levado ao pátio da PM e o motorista foi apresentado a autoridades policiais, onde foi detido.