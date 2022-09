Um motorista de ônibus do transporte coletivo de Goiânia esfaqueou um passageiro que se negou a pagar a passagem na manhã desta sexta-feira (16), na Cidade Jardim, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, o passageiro pulou a catraca e foi repreendido pelo motorista, quando teriam começado as agressões. Ainda de acordo com a PM, o motorista sacou uma faca e atingiu o peito do passageiro para se defender.

Por meio de nota, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) disse que três homens embarcaram por volta de 7h50 da manhã na linha 930 - Terminal Bandeiras/Padre Pelágio, na Avenida Aderup, Vila Canaã. Segundo a CMTC, os passageiros estavam aparentemente embriagados e se recusaram a pagar a passagem.

Segundo a empresa, o motorista teria sido agredido pelos passageiros e utilizado um objeto pontiagudo para se defender, aitngindo um dos homens. O motorista chamou Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar, mas o passageiro fugiu do local.

Leia na íntegra a nota da CMTC:

Na manhã desta sexta-feira, por volta das 7 horas, três homens aparentemente embriagados e portando garrafas de bebida, embarcaram em um ônibus da linha 930 - Terminal Bandeiras/Padre Pelágio, na Avenida Aderup, Vila Canaã, se recusando a pagar a passagem.

Ao serem advertidos pelo motorista, partiram para cima dele e o agrediram. O motorista, já bastante machucado, de forma a se defender, utilizou de um objeto pontiagudo, ferindo um dos homens.

O motorista imediatamente acionou o SAMU e a Polícia Militar, através da Central de Monitoramento do RedeMob Consórcio, para ser conduzido o homem ferido ao hospital. Porém, ele se evadiu do local.

As autoridades de segurança já estão apurando os fatos.

Lamentamos o ocorrido e reforçamos repúdio por qualquer ato de violência envolvendo profissionais e passageiros do serviço de transporte.

