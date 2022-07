Cidades Motorista de ônibus do eixo Anhanguera é agredido, em Goiânia; vídeo O motorista fazia uma rota de Goiânia para Goianira quando o ônibus parou de andar e ele precisou pedir para todos os passageiros descerem, situação que revoltou o grupo

Uma confusão na rota para Goianira, a 33 km da capital goiana, levou os passageiros de um ônibus do Eixo Anhanguera a agredirem o motorista. As imagens registradas por uma passageira na última sexta-feira (22) mostram dezenas de pessoas batendo no condutor com empurrões, socos e chutes. O motorista fazia uma rota de Goiânia para Goianira quando o ônib...