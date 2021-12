Cidades Motorista de ônibus envolvido em acidente na BR-153 diz que se expressou mal em áudio sobre freios Edmar Carlos da Mota, que dirigia ônibus de viagem envolvido em tragédia que matou seis pessoas na BR-153, prestou depoimento nesta terça-feira. Ele também afirmou que sinalização seria causa de colisão

Em depoimento prestado à Polícia Civil na tarde desta terça-feira (28), o motorista Edmar Carlos da Mota, que conduzia o ônibus de viagem da Real Expresso que se envolveu em um acidente na BR-153 na última sexta-feira (24), diz que se expressou mal em áudio que indicou que o veículo estava com problemas no sistema de freios. De acordo com o delegado Thiago Damasceno Ri...