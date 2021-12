Cidades Motorista de ônibus que sofreu acidente na BR-153 deve prestar depoimento até segunda-feira Demais partes, incluindo a Triunfo Concebra, ainda não têm datas previstas

O motorista do ônibus envolvido no acidente que acabou com a vida de seis pessoas na madrugada de sexta-feira (24), em Aparecida de Goiânia, deve prestar depoimento à Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) entre este domingo (26) e segunda-feira (27). A delegada Adriana Fernandes, que está responsável pelas investigaç...