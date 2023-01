Das estradas do Brasil para a internet, o motorista de ônibus Claudemir Socorro, que mora em Goiânia, está fazendo sucesso ao postar vídeos dançando nas rodoviárias por onde passa. Ele chegou a arrancar até elogios do vocalista da banda americana Linear, depois que usou música “Sending All My Love” em uma de suas publicações.

Os vídeos de Claudemir já ultrapassam 30 milhões de visualizações no TikTok e Instagram. No perfil, ele usa o nome de ‘Motorista Fisiculturista’, isso porque, além da profissão e da dança, ele também ama musculação e pratica o fisiculturismo, participando até de campeonatos.

“Sempre gostei de dançar, em tudo o que eu fazia a dança estava incluída. Eu via os passageiros ansiosos para viajar e resolvi levar alegria para eles e para pessoas que mais precisam”, diz Claudemir.

Charlie Pennachio, vocalista da Linear, gravou um vídeo para Claudemir agradecendo as danças do motorista. “Quero dizer, obrigado, irmão! Amamos a dancinha realmente impressionante”.

Hits

Além do hit americano que fez sucesso nos anos 90, Claudemir dança ao som de Madonna, Michael Jackson e se garante até no forró. Ele é natural do Paraná e está morando em Goiânia há dois meses. E na empresa onde trabalha, ele já faz a felicidade até dos colegas.

“Ele é bem animado. Vi um vídeo dele dançando com uma passageira e pensei ‘não é possível que é ele’”, brincou Eduardo Fernandes, colega de empresa de Claudemir.

"Eu amo minha profissão, quando vejo as pessoas alegres, aplaudindo, é o que me motiva a continuar. Seja você mesmo, seja feliz", finaliza Claudemir.

