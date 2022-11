Cidades Motorista de aplicativo é baleado no rosto durante assalto em Rio Verde Suspeito abordou a vítima no sinaleiro e fugiu com celular após atirar no rosto do motorista, mas acabou rendido por testemunhas em uma praça próxima ao local do crime

Um motorista de aplicativo foi baleado no rosto durante um assalto nesta terça-feira (15) em Rio Verde, na região Sul do estado. A Polícia Militar (PM) informou que a arma usada pelo autor do crime é de fabricação artesanal. Ainda segundo a PM, o motorista estava na Avenida Pausantes e havia parado o carro em um sinaleiro quando foi abordado por um desc...