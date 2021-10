Cidades Motorista de aplicativo corre atrás de mulher, bate nela com um facão e foge em Anápolis Imagens mostram a agredida saindo do carro e depois, sem perceber, sendo perseguida

Câmeras de segurança registraram o momento em que um motorista sai do carro, corre atrás de uma mulher que havia descido do veículo e atinge a perna dela com um facão. O caso aconteceu na sexta-feira (29), em Anápolis (GO). Após a agressão, o homem fugiu no carro. Pelas imagens, divulgadas pela TV Anhanguera, afiliada da TV Globo na região, é possível ver que a ...