Um motorista de aplicativo e um passageiro entraram em luta corporal por causa de uma taxa de R$ 3 cobrada pelo condutor do veículo para levar as compras do cliente, em Rio Verde, a 233 km de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a confusão aconteceu no último domingo (5) no estacionamento de um supermercado.

Conforme relato da corporação, o próprio passageiro acionou a polícia e, apesar dos ferimentos no rosto, lábios, olhos e mãos, esperou a chegada deles no local. “Ele contou que contratou o serviço para que fizesse a corrida e levasse as compras e afirmou que avisou o motorista sobre as compras”, relata a PM.

Neste momento, o motorista teria solicitado uma taxa extra de R$ 3 para levar as compras na viagem. “O passageiro informou que não pagaria e que denunciaria ele à plataforma por entender que a cobrança é indevida”, narra a polícia. Apesar da negativa, o motorista foi até o supermercado.

“Chegando no local, o motorista e o passageiros começaram uma discussão com xingamentos e, logo após, entraram em luta corporal”, informa a PM. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou apenas o motorista para o Hospital Universitário Municipal, pois o passageiro preferiu esperar a chegada da polícia.

Os policiais foram até a unidade para onde o motorista foi levado. Segundo a PM, ele confirmou a história, mas não pode ser levado à delegacia, pois os médicos não o liberaram. Como os nomes dos envolvidos e da empresa de transporte de passageiros não foram divulgados, o POPULAR não localizou a defesa.

O passageiro foi levado para a delegacia, onde registrou um Boletim de Ocorrência (BO). O gerente do supermercado também falou à polícia como testemunha e disse que as imagens das câmeras de segurança ainda não estão disponíveis, mas que as entregará à corporação.

