Um motorista morreu depois que o carro que conduzia sair da pista e bater em uma árvore na GO-415, em Goianápolis, na região metropolitana. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (14). A vítima de 56 anos trabalhava como motorista de aplicativo e estava levando documentos para a cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no local do acidente existe uma baixada onde a água fica acumulada. O carro da vítima aquaplanou, saiu da pista e acabou batendo contra a árvore. O motorista estava que estava sozinho, não resistiu e morreu no local.

Ainda segundo informações dos Bombeiros, quem reconheceu a vítima foi o cunhado, que disse também que o homem era enfermeiro e trabalhava de motorista de aplicativo nas horas vagas para ganhar uma renda extra.

A retirada do corpo das ferragens será feita pelo Instituto Médico Legal (IML). Segundo informações dos bombeiros o trânsito no local continua normal já que a pista não foi obstruída.

