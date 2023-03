Um motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais após lançar um serviço para transporte de amantes, em Goiânia. “O amor é invenção do capitalismo pra andar de uber. Levo amante, trago amante só não participo da briga. Sigilo total. A vida não é um morango”, informa uma placa no banco de passageiro do carro.

Luiz Eduardo Araujo Da Silva, de 32 anos, se cadastrou no aplicativo Uber há cerca de duas semanas para ajudar nas despesas. Ele cursa medicina e alugou um carro para fazer corridas e transportar passageiros, mas como o mercado de trabalho nessa área é saturado, começou a buscar formas alternativas de se destacar.

“Pensei: como vou pagar o aluguel desse carro? Vou fazer algo mais atrativo. O passageiros normalmente perguntavam se eu podia entrar em motéis e decidi colocar uma plaquinha”, explicou o motorista ao POPULAR.

Luiz conta que, após colocar a placa, em apenas uma semana já fez cerca de 500 corridas. Segundo ele, o público que o procura é diverso.

“Nos primeiros dias o pessoal olhava, tirava foto e ria. Depois, começaram a me ligar por fora do aplicativo para realizar as corridas no sigilo”, informou. Ele conta que resolveu colocar o bordão que sempre usa nas redes sociais: “A vida não é um morango”.

De acordo com ele, a vida não é parecida com a fruta, porque não tem aquele gosto azedo. A vida não é só amante, mas também é trabalho e determinação. Uma passageira fez o registro da placa na última terça-feira (28) e comentou “Gosto muito do jeitinho peculiar de Goiânia”.