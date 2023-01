Um motorista de aplicativo de Goiânia ganhou destaque em suas viagens depois de montar um 'mercado portátil' de maquiagens dentro do carro. Mattheus Alencar, de 27 anos, trabalha há cinco anos como motorista e teve a ideia de vender os produtos para complementar a renda mensal.

Mattheus ainda não tem carro próprio e faz as viagens com um veículo alugado. Ele contou que no começo ele e a esposa empreenderam com algumas t-shirts, camisetas e blusas que eram levadas e oferecidas entre um cliente e outro, mas depois desanimou. Um amigo o encorajou a continuar com o comércio no carro e então Matheus pensou nas maquiagens que sua esposa vendia.

Da bandeja à prateleira

O motorista de aplicativo conta que no início pegou uma bandejinha de sabonetes que tinha no banheiro, e colocou alguns produtos nela e deixou amarrada atrás do banco. Aos poucos foi notando que precisava aumentar a oferta de produtos, na época comprou os materiais para montar a lojinha portátil de froma parcelada.

"Vi a necessidade de aumentar o meu portfólio, pois os passageiros pediam vários produtos que eu não tinha no carro. Veio no meu pensamento um desenho de uma lojinha atrás do banco com prateleiras e iluminação. Peguei um papel e desenhei do jeito que tinha visto na minha mente, uma estrutura que não danificasse o carro pois é alugado, e saiu essa lojinha", contou Mattheus.

Mattheus tem um perfil em uma rede social que usa para divulgar seu trabalho e, conforme fazia as viagens, as passageiras marcavam ele. Uma dessas passageiras foi uma youtuber que fez um vídeo e marcou o motorista e ele repostou no Tik Tok. Esse vídeo estourou e teve mais de 8 milhões de visualizações, contou ele.

Ele não divulgou valores, mas disse que com os produtos tem conseguido lucrar ainda mais com as viagens no aplicativo. "Já aconteceu de passageiros pegarem meu contato para comprarem mais maquiagens", contou.

