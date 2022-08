Cidades Motorista de caminhão-guincho morre após cair no Rio dos Bois, em Cezarina Equipes dos bombeiros continuam no local para fazer a retirada do corpo

O motorista de um caminhão-guincho morreu após o veículo cair dentro do Rio dos Bois, por volta de 5h30 da manhã desta terça-feira (9), na BR-060, em Cezarina, no sul de Goiás. Ao chegarem no local, as equipes do Corpo de Bombeiros identificaram que a vítima estava sem vida e a cabine do veículo submersa na água. Uma equipe de mergulhadores do 1º Batalhão Bombei...