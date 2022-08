Uma mulher foi vista nesta quarta-feira (3) dirigindo e lendo um livro ao mesmo tempo na BR-153, em Goiânia. No vídeo, filmado por outro condutor que dirigia na rodovia, a motorista dirige com uma mão no volante e, com a outra, segura o livro, que também estava apoiado à direção.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia (SMM), esse tipo de situação é considerada uma infração de trânsito somente se a pessoa for autuada em flagrante. Caso fosse um flagrante, de acordo com a pasta, o caso se trata de uma infração leve, punida com três pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 88,38.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração em questão se enquadra no artigo 169: "Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança".

A SSM, porém, explicou que o auto de infração só pode ser lavrado por declaração de autoridade ou por um agente de trânsito e deve ser realizada pessoalmente, em flagrante.

Como não foi possível identificar a motorista do veículo, o O Popular não conseguiu solicitar um posicionamento do caso.

