Cidades Motorista diz ter se distraído com GPS e bate carro em motociclista, que fica gravemente ferido A vítima, Carlos Alberto Massud Costa, de 65 anos, sofreu lesões na cabeça e foi encaminhada em estado grave pelo Corpo de Bombeiros ao Hugo

Um motociclista ficou gravemente ferido após ser atingido por um carro, na manhã desta quarta-feira (26), enquanto trafegava pela Rua 10, no Setor Sul, em Goiânia. Segundo informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), a condutora do veículo disse que a batida ocorreu depois de ela ter se distraído olhando o GPS. A vítima, Carlos Alberto Massud C...