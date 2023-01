Um motorista dormiu enquanto dirigia um carro no meio de uma rua que dá acesso à Avenida Segunda Radial, em Goiânia. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia foi acionada e constatou que o condutor estava dormindo e apresentava sinais de embriaguez.

O POPULAR entrou em contato com a GCM por e-mail, telefone e WhatsApp, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), que também esteve no local, o condutor do veículo possuía uma tornozeleira eletrônica e dormia no carro parado a uma distância de um metro do meio fio.

Além do motorista, também havia uma passageira no carro, que também estava dormindo. O caso aconteceu por volta de 6h da manhã desta segunda-feira (16). Conforme relato da SMM, como o veículo estava parado e o motorista não estava dirigindo embriagado, ele não será autuado por isso. O carro foi retirado por um guincho e se encontra na sede da Secretaria.