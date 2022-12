Um homem e uma criança, que não tiveram o nome revelado, morreram em um acidente na GO-330, entre Pires do Rio e Orizona, no Sudeste de Goiás. O acidente aconteceu nesta quinta-feira (15), envolvendo três veículos, uma camionete e dois carros de passeio.

Os veículos estavam trafegando na GO-330 quando um deles, que transitava no sentido contrário dos outros dois, perdeu o controle durante a chuva e rodou na pista, colidindo com uma camionete Hillux.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as duas vítimas e uma mulher estavam presas às ferragens. Os militares realizaram os primeiros socorros, mas o homem e a criança não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A mulher foi encaminhada em estado grave para o Hospital Municipal de Pires do Rio, mas como também não teve a identidade revelada, a reportagem não conseguiu informações sobre seu estado de saúde atual.

A quarta vítima, o condutor da camionete, também foi encaminhado ao hospital com ferimentos no pulso. Todas as vítimas estavam no mesmo carro e não portavam documentação pessoal, por isso, não foi possível identificar se há algum tipo de parentesco entre elas.

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e Militar também compareceram ao local.

Leia também:

Motociclista 'voa' ao ser atingido por carro que fez conversão proibida, em Goiânia; vídeo

Motociclista morre em grave acidente com caminhão na BR-153, em Rialma