Cidades Motorista embriagado acusado de tentar matar motociclista vira réu Caso aconteceu no dia 6 de dezembro de 2021, mas a denúncia foi aceita na última quinta (5)

A Justiça aceitou a denúncia contra o pecuarista David Mendes Batista, de 42 anos, acusado de tentar matar um motociclista após uma briga no trânsito, em Goiânia. O homem, que agora é réu, teve a embriaguez confirmada no dia do fato e teria avançado com o veículo de propósito para cima da vítima com a intenção de matá-la, arrastando a motocicleta por vários metros. Ao recebe...