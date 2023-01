Um motorista de 21 anos bateu no muro de uma igreja na noite do último sábado (28), em Iporá, a 226 km de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o jovem estava embriagado e relatou à equipe que perdeu o controle do veículo. Ele e a namorada, que era passageira, precisaram ser socorridos e levados ao hospital.

Conforme relato da polícia, uma denúncia anônima informou sobre o acidente no cruzamento entre a Rua Francisco Sales com Rua Estrela Dalva, no setor Vila São Francisco, e que o motorista estaria tentando sair do local. Ao chegar, as equipes identificaram que ele estava com a fala alterada e com forte odor de álcool.

“Em conversa com o condutor, este relatou que perdeu o controle após tentar fazer uma manobra arriscada”, relata a PM. Os policiais perguntaram se o motorista precisava de socorro médico, porém ele recusou e pediu para as equipes ajudarem a namorada dele, que era passageira e havia sofrido um corte na cabeça.

A namorada dele, de 21 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A PM relata que o motorista foi levado para a delegacia e, ao ser dada voz de prisão, ele reclamou de dores no braço e joelho e, por isso, também foi levado para o hospital.

“Ele teve que ficar na unidade de saúde em observação e para realizar exames, sendo providenciado dois policiais militares para ficarem na custódia do motorista”, destaca a PM. Segundo a Polícia Civil (PC), ele foi transferido para um hospital em Goiânia para realizar uma tomografia computadorizada da cabeça.

A PC destaca ainda que ele deve ser investigado por lesão corporal culposa, devido a namorada dele também ter se ferido com o acidente. Como os nomes do motorista e da namorada não foram divulgados, o POPULAR não pode verificar o estado de saúde deles junto ao hospital.

