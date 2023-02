Um motorista encontrou uma cobra no motor do carro por volta das 12h da última quarta-feira (22), no Residencial Colina Park, em Niquelândia, no norte goiano. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista percebeu um barulho estranho ao ligar o carro e quando abriu o capô se surpreendeu com a cobra no motor do veículo.

O homem ligou para os bombeiros que chegaram no local em 5 minutos. De acordo com a corporação, a serpente foi retirada com o uso de equipamentos de segurança e de captura. A cobra foi resgatada e devolvida para o habitat natural dela.

No vídeo gravado pelo Corpo de Bombeiros é possível ver que a cobra estava resistente e chegou a dar vários botes durante o procedimento de resgate.

A corporação alerta que ao se deparar com uma cobra na zona urbana, é importante manter a calma e tomar algumas precauções para evitar acidentes. "É recomendável acionar os órgãos responsáveis, como o Corpo de Bombeiros, para realizar a captura do animal", destaca.

