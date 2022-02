Cidades Motorista envolvida em acidente que matou jovem fica em silêncio durante depoimento, em Goiânia Acidente aconteceu no último dia 8 deste mês na esquina da avenida T-13 com Rua S-5, no Setor Bela Vista

A segunda motorista envolvida no acidente que matou um jovem de 18 anos permaneceu em silêncio durante seu depoimento, nesta terça-feira (22), em Goiânia. O acidente aconteceu no último dia 8 deste mês na esquina da avenida T-13 com Rua S-5, no Setor Bela Vista, em Goiânia. Bruno Marques Mesquita Araújo foi atingido na porta do prédio onde morava e morreu antes da chega...