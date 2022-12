A Polícia Civil (PC) concluiu que o motorista que atropelou e matou Danilo Pignato, de 8 anos, estava embriagado no momento do acidente. O caso aconteceu no dia 17 de dezembro e, segundo o delegado Carlos Alfama, o inquérito deverá ser arquivado devido à morte de Francilei da Silva Jesus.

O investigador explica que a perícia encontrou cerveja no veículo usado por Francilei e que testemunhas confirmaram que ele havia ingerido bebidas alcoólicas. “Nós ouvimos as pessoas que estavam na festa da empresa onde ele trabalhava e elas afirmaram que ele havia bebido”, afirma.

Após quatro dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), Francilei morreu na última terça-feira (20). Ele foi agredido com socos e pedradas pelo pai da criança, Dedilson de Oliveira Sousa.

Com isso, o inquérito contra Francilei deverá ser arquivado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH). “Como o autor do fato morreu, a punibilidade dele é extinta. Nos próximos dias, será feito um relatório sugerindo o arquivamento do inquérito”, destaca Carlos.

O inquérito contra o pai da criança foi concluído nesta quinta-feira (22) e a PC entendeu que Dedilson agiu em legítima defesa. “Ele não será indiciado, pois nós entendemos que não houve crime. Qualquer pessoa naquela situação e dominado pela emoção, agiria da mesma forma”, enfatiza o delegado.

Família

Em nota, o advogado da família de Danilo, Alan Araújo, disse que eles se sentem aliviados com o não indiciamento de Dedilson. “A família está mais tranquila, pois já não bastasse a dor da perda do Filho, ainda tinha essa questão processual que ficou em questão”, afirma.

Ele ainda destaca que, desde o início, tentou provar que o pai agiu em legítima defesa. “Ele apenas queria segurar o motorista para não fugir, foi agredido imediatamente e a única alternativa foi se defender com uma pedra. “Ele não tinha a intenção de matar e sim repelir a injusta agressão”, finaliza o advogado.

Acidente

Um vídeo das câmeras de segurança mostra o momento em que Danilo Pignato, de 8 anos, é atropelado e morto por Francilei da Silva Jesus no dia 17, em Goiânia. O pai conseguiu desviar do carro e, segundo a Polícia Militar (PM), acabou agredindo o motorista, que foi levado para o hospital.

Leia também:

- Morre homem agredido após atropelamento de menino de 8 anos, em Goiânia

- Criança morre após ser atropelada, em Goiânia

- Pai que agrediu e matou motorista após atropelamento de criança agiu em legítima defesa, diz polícia