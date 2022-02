Cidades Motorista fica preso às ferragens após colisão com árvore em Aparecida e é resgatado de helicóptero Vítima ficou inconsciente e presa às ferragens do veículo, uma Kombi. Equipe do Corpo de Bombeiros retirou o homem das ferragens e realizou o resgate com helicóptero

Uma colisão frontal entre um veículo e uma árvore no Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia, deixou um homem gravemente ferido na tarde desta quarta-feira (9). A vítima ficou inconsciente e presa às ferragens do veículo, uma Kombi. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) retirou o homem das ferragens e realizou o resgate utilizando um helicó...