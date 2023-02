Um motorista que dirigia um carro clonado com placa de Goiás se envolveu em um acidente durante perseguição pelas ruas de Taguatinga, no Distrito Federal. Segundo informou a Polícia Militar do DF, o homem chegou a parar o veículo para que uma mulher com uma criança de colo descesse. A perseguição só terminou quando o motorista bateu em um carro estacionado, na lateral de um ônibus e, por fim, em uma caminhonete.

De acordo com a PM, o Grupo Tático em Ações Motociclísticas (GTAM) recebeu a informação de que um veículo branco com placa clonada seguia pela rodovia Estrada-Parque Taguatinga (DF-085), mais conhecida como EPTG. Ao ser localizado, o motorista fugiu, e, após desembarcar os passageiros, furou semáforos e cruzamentos, além de tentar bater nas motocicletas da GTAM.

O homem foi encaminhado à delegacia, juntamente com os proprietários dos veículos envolvidos no acidente. Como a identidade do motorista não foi divulgada pela Polícia, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

