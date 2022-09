Cidades Motorista foge e deixa duas crianças dentro do carro após bater em poste de Anápolis Homem que dirigia veículo era primo das vítimas; uma das crianças teve traumatismo craniano

Um motorista de 39 anos, que não teve a identidade revelada, perdeu o controle da direção e bateu em um poste, na Avenida Brasil Sul, em Anápolis, na noite de domingo (4). O homem fugiu deixando duas crianças feridas dentro do veículo. De acordo com boletim da Policia Militar, o homem era primo das duas vítimas. Com o impacto, uma das crianças, de 7 anos, bateu ...