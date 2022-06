Cidades Motorista foge levando para-choque de carro na mão após causar acidente em Goianésia; vídeo Colisão aconteceu no último sábado (28) e três pessoas tiveram ferimentos leves

Câmeras de segurança flagraram um motorista fugindo com o para-choque de um carro após se envolver em um acidente de trânsito. O caso aconteceu em Goianésia, na noite do último sábado (28) e as imagens de câmeras de segurança da rua foram compartilhadas nesta terça-feira (31). A colisão foi entre dois carros e a motorista do outro veículo teve escoriações leves no rosto. O...