Cidades Motorista fura sinal e derruba grade do Terminal Isidória, em Goiânia Esse é o segundo dano sofrido no local em pouco menos de uma semana de funcionamento

Um motorista furou o sinal e acabou derrubando a grade de proteção do Terminal Isidória, em Goiânia, durante a noite desta sexta-feira (30). Conforme vídeo enviado para TV Anhanguera, quatro homens estavam no veículo no momento do acidente. De acordo com uma testemunha, os suspeitos chegam a descer do carro, pegam a placa do veículo, que havia caído ...