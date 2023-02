Um homem morreu após o caminhão em que dirigia sair da pista e cair da ponte do Rio das Almas, na BR-153, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente aconteceu na manhã deste sábado (4), no quilômetro 284, entre os municípios de Nova Glória e Rialma.

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o motorista era de Mato Grosso. A PRF disse que o caminhão levava uma carga de sementes e, apesar do acidente, o trânsito no local não precisou ser interditado. O nome da vítima não foi divulgado.



Até o fim da manhã deste sábado, as equipes do Corpo de Bombeiros ainda estavam no local do acidente. O caminhão caiu sobre uma região de mata, proximo às margens do rio, e ficou totalmente destruído (veja fotos abaixo).

