Cidades Motorista morre após perder controle da direção e caminhão cair em ribanceira, na cidade de Goiás foram necessários dois caminhões-guincho para desvirar o caminhão e retirar o corpo da vítima

O motorista de um caminhão carregado com milho morreu nesta quarta-feira (19) após cair em uma ribanceira, na GO-164, na cidade de Goiás. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem ficou preso às ferragens. Informações preliminares apontam que o motorista teria perdido o controle do veículo, que tombou em uma curva da rodovia. De acordo com a Corporação, foram ...