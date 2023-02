Um motorista morreu após sair para comprar cigarro e bater o carro contra um poste no Setor Buena Vista, em Goiânia. O acidente aconteceu na noite do último domingo (26) e a frente do veículo ficou destruída. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado, mas o motorista morreu no local.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o homem perdeu o controle do carro ao tentar fazer a curva de uma rotatória e acabou colidindo em um poste de iluminação. Ele conduzia um Gol Special de cor branca pela rotatória da Rua Vicente Rodrigues com a Rua Porto Salinas.

"Uma tia da vítima, que esteve no local, relatou que na ocasião do acidente chovia bastante. Não tem relatos de que a vítima teria feito uso de bebida alcoólica momentos antes do acidente", informou trecho da ocorrência.

Segundo a Polícia Civil, chovia muito na hora do acidente e o velocímetro do carro ficou travado em 90 km/h (veja foto abaixo).

O corpo foi removido do local pelo Instituto Médico Legal (IML), vai passar por exame para saber a causa da morte e ser liberado para a família. O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTRAN) também esteve no local do acidente.